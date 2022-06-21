وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ يفتتح حديقة العائلات بنادي مطوبس

شهد الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ افتتاح حديقة العائلات بنادى مطوبس الرياضى بعد اتمام أعمال الصيانة والترميم التى اشتملت تطوير ورفع كفاءة " صالة المناسبات، حديقة العائلات، مدخل النادي، الملعب الخماسي، والسور الخارجى للنادى " برعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، جاء ذلك بحضور محمود مناع، مدير إدارة شباب مطوبس، و أعضاء مجلس إدارة النادى.

كما قدم رئيس مجلس إدارة النادى درع التكريم للدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب، وشكره على دعم مجالس إدارات مراكز الشباب و الأندية، ومساعدتهم على تطوير الأبنية الرياضية للارتقاء بمستوى الخدمات، والبرامج والفعاليات المتنوعة التى تليق بأعضاء الهيئات الشبابية والرياضية.

هنأ محروس نادى مطوبس الرياضى على المشاركة المتميزة للاعبى التايكوندو و فوزهم بـ27 ميدالية متنوعة فى بطولة الجمهورية للبومزا بجامعة المنصورة، مثمناً على دور النادى فى رعاية الأبطال الصغار، مؤكداً على دعم المديرية للموهوبين من النشء و الشباب أحد الأهداف الإستراتيجية للوزارة وتحقيقا لرؤية القيادة السياسية بتعظيم فرص انتقاء المواهب الرياضية المتميزة و رعايتها.

تشهد الهيئات الشبابية و الرياضية بكفر الشيخ نقلة نوعية وتطوير الخدمات المقدمة للنشء، والشباب برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ و توجيهات الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة.