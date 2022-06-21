اليوم السابع
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وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ يفتتح حديقة العائلات بنادي مطوبس

الثلاثاء، 21 يونيو 2022 01:05 ص
وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ يفتتح حديقة العائلات بنادي مطوبس محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ محمد سليمان

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شهد الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ افتتاح حديقة العائلات بنادى مطوبس الرياضى بعد اتمام أعمال الصيانة والترميم التى اشتملت تطوير ورفع كفاءة " صالة المناسبات، حديقة العائلات، مدخل النادي، الملعب الخماسي، والسور الخارجى للنادى " برعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، جاء ذلك بحضور محمود مناع، مدير إدارة شباب مطوبس، و أعضاء مجلس إدارة النادى.

 

كما قدم رئيس مجلس إدارة النادى درع التكريم للدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب، وشكره على دعم مجالس إدارات مراكز الشباب و الأندية، ومساعدتهم على تطوير الأبنية الرياضية للارتقاء بمستوى الخدمات، والبرامج والفعاليات المتنوعة التى تليق بأعضاء الهيئات الشبابية والرياضية.

 

هنأ محروس نادى مطوبس الرياضى على المشاركة المتميزة للاعبى التايكوندو و فوزهم بـ27 ميدالية متنوعة فى بطولة الجمهورية للبومزا بجامعة المنصورة، مثمناً على دور النادى فى رعاية الأبطال الصغار، مؤكداً على دعم المديرية للموهوبين من النشء و الشباب أحد الأهداف الإستراتيجية للوزارة وتحقيقا لرؤية القيادة السياسية بتعظيم فرص انتقاء المواهب الرياضية المتميزة و رعايتها.

 

تشهد الهيئات الشبابية و الرياضية بكفر الشيخ نقلة نوعية وتطوير الخدمات المقدمة للنشء، والشباب برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ و توجيهات الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة.

 


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