نائب وزير الإسكان يلتقى ممثلى الوكالة اليابانية للتعاون الدولى وجامعة Gifu اليابانية

كتب أحمد حسن

التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، مع ممثلى الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، وجامعة Gifu اليابانية، وجامعة القاهرة، والمنظمة الدولية للعلوم والتكنولوجيا فى مصر، لبحث أطر التعاون واستعراض دعم وزارة الإسكان لفريق بحث مشروع تقليل الطاقة والانبعاثات الكربونية لمحطات تحلية المياه التى تجمع بين الترانزستور الحرارى وغشاء التناضح الأمامي.

وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، أن الهدف من المشروع هو تخفيض التكلفة واستخدام طاقة أقل وتقليل الانبعاثات الكربونية والحفاظ على البيئة، بالإضافة إلى كيفية تشغيل وصيانة المحطات بكفاءة عالية، وذلك من خلال شراكة أبحاث العلوم والتكنولوجيا اليابانية من أجل التنمية المستدامة بين جامعة Gifu اليابانية وجامعة القاهرة والمنظمة الدولية للعلوم والتكنولوجيا فى مصر.

جدير بالذكر أن مصر تسعى حالياً إلى نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة لمحطات تحلية المياه وللصناعات المغذية لها، وذلك فى إطار الخطة الإستراتيجية لتحلية المياه والتي بدأت كمرحلة أولى من عام 2017 بطاقة إجمالية 1.3 مليون م3/ يوم، والمرحلة الثانية بطاقة إجمالية 8.85 مليون م3/ يوم، والتى ترتكز على أربعة محاور رئيسية مقسمة إلى 6 خطط خمسية حتى عام 2050 والمحاور الأربعة تتمثل في ( توفير الاحتياجات المائية لحل المشكلات الحالية والزيادة السكانية الطبيعية المستقبلية للمجتمعات السكانية القائمة - توفير الاحتياجات المائية البديلة لإيقاف نقل مياه الشرب إلى " مطروح – البحر الأحمر – سيناء " - توفير الاحتياجات المائية البديلة للمياه السطحية " توسعات – محطات قائمة " - توفير الاحتياجات المائية المطلوبة للتنمية العمرانية )، وتخدم الإستراتيجية 11 محافظة ( شمال سيناء – جنوب سيناء - مطروح – البحر الأحمر – كفر الشيخ – السويس – الإسماعيلية – بورسعيد – البحيرة – الدقهلية – الإسكندرية ).