اليوم السابع
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موعد صلاة عيد الأضحى المبارك فى مدن ومحافظات الجمهورية

الإثنين، 04 يوليه 2022 07:00 ص
موعد صلاة عيد الأضحى المبارك فى مدن ومحافظات الجمهورية صلاة عيد الأضحى
كتب محمود راغب

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ولد هلال شهر ذو الحجة مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الرابعة والدقيقة 52 فجراً بتوقيت القاهرة المحلي الأربعاء الموافق 29/6/2022م (يوم الرؤية).
 
وأعلنت دار الإفتاء أن وقفة عرفات لعام 1443هـ  يوم الجمعة 8/7/2022م، ويكون عيد الأضحى المبارك لعام 1443هـ يوم السبت 9/7/2022م.

ووفقا للحسابات الفلكية يكون موعد صلاة عيد الأضحى 2022  فى مدن ومحافظات الجمهورية كما يلى : 

القاهرة 5:26
الجيزة 5:26
الإسكندرية 5:28
بورسعيد 5:19
السويس 5:21
العريش 5:13
الطور 5:20
سانت كاترين 5:18
طابا 5:13
شرم الشيخ 5:19
دمنهور 5:27
طنطا 5:25
المنصورة 5:23
الزقازيق 5:24
بنها 5:25
شبين الكوم 5:26
كفر الشيخ 5:25
الفيوم 5:29
بنى سويف 5:28
المنيا 5:32
أسيوط 5:33
سوهاج 5:32
قنا 5:29
أسوان 5:32
أبو سمبل 5:41
مرسى مطروح 5:39
الغردقة 5:22
الخارجة 5:40
الإسماعيلية 5:20
دمياط 5:20
السلوم 5:47
نويبع 5:15
حلايب 5:21
شلاتين 5:23

عيد الاضحى 2022

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