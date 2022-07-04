مقتل مدنيين اثنين وإصابة 17 آخرين بجروح في دونيتسك بعد قصف أوكرانى

كتب أحمد عرفة

أعلنت جمهورية دونيتسك الشعبية مقتل مدنيين اثنين وإصابة 17 آخرين بجروح، جراء قصف قوات أوكرانيا للجمهورية، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت جمهورية دونيتسك الشعبية إنه نتيجة القصف الأوكراني أصيب 17 مدنيا وقتل مدنيين، كما تضرر نتيجة القصف 14 منشأة من مرافق البنية التحتية المدنية.

وفى وقت سابق قال الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، اليوم الاثنين، إنه "لا يزال يتعين القيام بالكثير من أجل انتصار أوكرانيا، وتتم هزيمة روسيا ليس فقط فى ساحة المعركة، وإنما أيضا من الناحية التاريخية والنظرية".

وذكر زيلينسكى - عبر قناة "تليجرام"، حسبما نقلت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية - أن هناك الكثير الذي يتعين القيام به لتحقيق النصر، وهذا طريق صعب لأن الحرب مستمرة.

وأضاف: "لكن الآن يتعين علينا فعل كل شيء حتى يخسر المعتدي ليس فقط في ساحة المعركة، وحتى يدرك الجميع في روسيا أن أوكرانيا لا يمكن لأى شىء أن يحطمها، حتى لو كانت حربا وحشية".