مصرع طالبة تحت عجلات قطار بالمنوفية

فريق المحافظات

لقيت طالبة مصرعها تحت عجلات قطار بالمنوفية، وتم نقل الجثة إلى مستشفى الباجور العام، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.

تلقى اللواء سالم الدمينى مدير أمن المنوفية إخطارا يفيد باستقبال مستشفي الباجور العام " فاطمة ا م " 20 سنة، طالبة، جثة هامدة، إثر سقوطها من القطار المتجهة من محطة بنها إلى منوف بعد مزلقان ميت الوسطى .



وبالمعاينة تبين وفاة الطالبة بعد إصابتها بإصابات متفرقة بالجسم عقب سقوطها من القطار، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتصريح بالدفن .











