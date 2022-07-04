مصرع شخص وإصابة آخر فى مشاجرة بالأسلحة النارية بقليوب

القليوبية إبراهيم سالم

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر، إثر إصابتهم بأعيرة نارية في مشاجرة بين عائلتين بقرية حلابة دائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، جرى نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف النيابة العامة، والتي أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفى والتصريح بالدفن عقب ذلك، والإستعلام عن حالة المصاب، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفى وشهود العيان.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد ورود بلاغ من شرطة النجدة بوجود مشاجرة وسقوط قتيل ومصاب بقرية حلابة دائرة المركز.

على الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتمت السيطرة على المشاجرة، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط طرفي المشاجرة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع شخص وإصابة آخر خلال الواقعة.