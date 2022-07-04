السيطرة على حريق بخط غاز فى شبرا الخيمة والنيابة تحقق

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، بقيادة العميد هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق نشب في خط غاز في شبرا الخيمة، مما أسفر عن إصابة 4 باختناق، تم التعامل مع كل من كان بموقع الحريق وتصرح لهم بالإنصراف عقب تلقي العلاج اللازم، كما تم الانتهاء من من أعمال التبريد لمكان الحريق.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، والتي انتدبت المعمل الجنائي لمعاينة آثار حريق اندلع والتعرف على أسباب نشوبه، والتأكد مما إذا كان هناك شبهة جنائية في اندلاع الحريق من عدمه، وفحص كاميرات المراقبة القريبة من مكان حدوث الواقعة.

تلقي اللواء غالب مصطفي مدير أمن القليوبية، إخطارا بنشوب حريق بخط غاز بمنطقة شبرا الخيمة، وانتقلت الأجهزة المعنية وسيارات الإسعاف.

وعلي الفور انتقل رجال الحماية المدنية بالقليوبية وجرى الدفع بسيارات الإطفاء، وتم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وبالمعاينة والفحص أسفر الحادث عن إصابة عن إصابة كل من: "محمد ع"، 48 سنة، مصاب باختناق، و"ص ص"، 43 سنة، اختناق، و"ع م"، اختناق، و"عثمان ا"، 24 سنة، اختناق، وتم التعامل معهم في موقع الحادث وتم إخماد الحريق وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لبدء التحقيقات.

فيما دفعت شركة الغاز بفرق للإصلاح وتأمين المنطقة ومعاينة الحريق حيث جرى السيطرة على الموقف وجار حصر التلفيات وإعادة عمل الخط لطبيعته.