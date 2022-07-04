اليوم السابع
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الإثنين، 04 يوليه 2022 02:01 م
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مصرع سيدة وإصابة شاب فى حادث تصادم بطريق المعاهدة جنوب بورسعيد

الإثنين، 04 يوليه 2022 01:32 م
مصرع سيدة وإصابة شاب فى حادث تصادم بطريق المعاهدة جنوب بورسعيد إسعاف - أرشيفية
بورسعيد - محمد عزام

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لقيت سيدة في العقد السادس من عمرها، مصرعها، اليوم الأثنين، بينما أصيب شاب في العقد الرابع من عمره، في حادث تصادم بطريق المعاهدة جنوب محافظة بورسعيد. 
 
استقبل مستشفي الزهور، أحد مستشفيات هيئة الرعاية الصحية التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، محمد أشرف سعيد 32 سنه، مقيم بمحافظة الشرقية، ويعاني من كدمات وسحجات بالجسم، ونادية عبد العزيز أحمد شحاته 53 سنه، جثة هامدة نتيجة تهتك كامل بالمخ وخروج أحشاء المخ. 
 
وضعت الجثة بمشرحة مستشفى الزهور تحت تحت تصرف النيابة العامة، لمباشرة التحقيقات والوقوف على ملابسات الحادث.

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