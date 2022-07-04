مدير شباب ورياضة الأقصر يكرم الفائزين فى بطولة الجمهورية للتايكوندو.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

كرم صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، اليوم الإثنين، الفائزين بالمراكز المتقدمة فى بطولة الجمهورية للتايكوندو لقطاع محافظات وسط وجنوب الصعيد للبراعم والناشئين، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وبحضور الدكتور محمد عبدالقادر نائب محافظ الأقصر، والعميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب محافظ الأقصر، والمستشار محمد مصطفى رئيس الاتحاد المصرى للتايكوندو ونائب رئيس الاتحاد العربي، والنائب محمد عطالله عضو مجلس الشيوخ عن محافظة الأقصر، والدكتور محمد عبدالوهاب القائم بأعمال وكيل المديرية للرياضة.

ويقول مدير الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، فى بيان صحفى، إنه تم توزيع الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية على الحاصلين على البطولة بمشاركة 240 لاعبا ولاعبة فى 270 منافسة، وبمشاركة 14 مركز شباب ونادى رياضى والتى أقيمت بصالة نادى المدينة المنورة بالاقصر، وقد نالت البطولة اهتمام كبير وحضور ملحوظ للقيادات الأمنية والسياسية والتنفيذية للمحافظة.

كما قاد صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، جولة تفقدية لمتابعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى قرى مركز ومدينة أرمنت، وذلك بمواصلة العمل فى عدد من مراكز الشباب لخدمة أطفال تلك القرى لضمان حياة كريمة لهم.

وشملت جولة مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، تفقد العمل فى مركز شباب الرياينة ومركز شباب المحاميد بحرى ومركز شباب الديمقراط بمركز ومدينة أرمنت لمتابعة سير العمل، وما تم إنجازه من أعمال، موضحاً أن مشروع حياة كريمة هو المشروع القومى الأكبر على الإطلاق، والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، ويهدف إلى تحويل الريف المصرى إلى التحضر والمدنية، وتوفير كافة الخدمات والقطاعات الحيوية، ومن ضمن هذه المشروعات الجانب الخاص بتطوير وإنشاء مراكز الشباب والمنشآت الرياضية الحديثة، حيث تهتم وزارة الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالأقصر بعمل متابعة مستمرة لما يتم إنجازه من تطوير وإنشاء على أرض الواقع.



مدير شباب ورياضة الأقصر يكرم الفائزين فى بطولة الجمهوريه التايكوندو



مدير شباب ورياضة الأقصر يكرم الفائزين فى بطولة الجمهوريه التايكوندو



مدير شباب ورياضة الأقصر يكرم الفائزين فى بطولة الجمهوريه التايكوندو