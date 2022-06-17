الشباب والرياضة بالأقصر تعقد مائدة مستديرة للتعرف على منصة توظيف مصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

عقد صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، وفتحي محمد خير وكيل المديرية للشباب، وجيهان عبد اللطيف مدير إدارة المشروعات وتدريب الشباب بالمديرية، فعاليات جلسة مائدة مستديرة مع بعض شركات القطاع الخاص بالأقصر، بهدف التعرف على منصة توظيف مصر ومبادرة "طور وغير"، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.



وتقدم أيمن حسين مسئول منصة التوظيف، خلال الجلسة، بتعريف المنصة وكيفية التسجيل عليها للشركات الباحثة عن الراغبين في الحصول على وظيفة وعن كيفية طرق البحث على المنصة، وذلك في ظل اهتمام وزارة الشباب والرياضة بتوظيف الشباب وتأهيلهم لسوق العمل عن طريق منصة توظيف مصر، وتدريب الشباب بهدف توفير فرص العمل المقدمة من الشركات والهيئات بالقطاع الخاص لكل الشباب الباحث عن فرص عمل مناسبة تضمن له حياة كريمة ومستقبل أفضل في ظل الفجوة المتسعة بين احتياجات سوق العمل والمهارات الفعلية للشباب وفي ظل التحديات الراهنة بسوق العمل.



وفى نفس السياق أطلقت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، فعاليات المشروع القومى لتنمية مهارات الأيتام رياضياً وكشفياً، تحت شعار "ها أنا أحقق ذاتي"، وذلك بداية من مركز شباب الحسينات بمدينة الطود.



وقال صلاح محمد رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، إن المشروع القومى لتنمية مهارات الأيتام رياضياً وكشفياً، تحت شعار "ها أنا أحقق ذاتي"، إلي صقل مهارات الأيتام وتنمية قدراتهم، والعمل على اكتشاف الموهوبين والمتميزين منهم وتوجيه أوقات فراغهم بطريقة إيجابية.



ويضيف صلاح رشوان لـ"اليوم السابع"، أن المشروع يدعم الأطفال الأيتام للعمل على دمجهم في جميع المجتمع وتشجيعهم على المشاركة في مختلف الأنشطة، والاهتمام بممارسة الرياضة، وذلك بإشراف الدكتورة غادة جمال الدين مدير عام الإدارة العامة للقاعدة الشعبية، ومحمد حسين منسق المشروع بالوزارة، والدكتور محمد عبد الوهاب القائم بأعمال وكيل الرياضة، وأحمد محمود يسن إداري المشروع، وأحمد حسن المدير التنفيذي مركز شباب الحسينات، والكابتن عبد الهادي محمد الصغير والكابتن أحمد أبو الحجاج مدربين المشروع.







الشباب والرياضة بالأقصر تعقد مائدة مستديرة للتعرف علي منصة توظيف مصر (1)



الشباب والرياضة بالأقصر تعقد مائدة مستديرة للتعرف علي منصة توظيف مصر (2)



الشباب والرياضة بالأقصر تعقد مائدة مستديرة للتعرف علي منصة توظيف مصر (3)



