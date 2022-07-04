محافظ قنا يعقد اللقاء الجماهيري الثالث بفرشوط.. صور

قنا صابر سعيد

عقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، الجماهيري الثالث لخدمة المواطنين بعد انحسار جائحة كورونا، بمركز فرشوط، وذلك لمناقشة عدد من القضايا والمشكلات المتعلقة بالمواطنين، بهدف تلبية احتياجاتهم ومحاولة إيجاد آليات لحل لتلك المشكلات في وجود القيادات التنفيذية، تحقيقًا لمصلحة المواطن، حيث تم عقد اللقائين الأول والثانى بمركزىّ أبوتشت وقوص على الترتيب، جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، و حافظ محمود، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط، وجميع مسئولى الأجهزة التنفيذية والمواطنين المتقدمين بالشكاوى من أهالى المركز والقرى التابعة له.



استمع محافظ قنا، إلى شكاوى المواطنين الحاضرين، حيث تنوعت طلباتهم مابين توفير فرص عمل، و انتداب ، وتوصيل مرافق، والحصول على معاشات ومساعدات اجتماعية من مديرية التضامن الاجتماعي، والعلاج على نفقة الدولة، بالإضافة إلى مشكلات المواطنين الخاصة باستخراج تراخيص بناء وتشغيل محلات، وقد أحال محافظ قنا، عددا من الطلبات التي تحتاج للدراسة إلى الجهات المختصة لدراستها بصورة عاجلة وإعادة العرض عليه مرة أخرى لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.



وأكد محافظ قنا أن القيادات التنفيذية حريصه على إيجاد الحلول المناسبة لشكاوى المواطنين، من خلال تنظيم اللقاءات الجماهيرية فى المدن تخفيفا على المواطنين من الذهاب إلى مدينة قنا لتقديم شكواهم.





اللقاء الجماهيري الثالث بفرشوط (1)



اللقاء الجماهيري الثالث بفرشوط (2)



اللقاء الجماهيري الثالث بفرشوط (3)



اللقاء الجماهيري الثالث بفرشوط (4)



