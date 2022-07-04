اليوم السابع
Ads
الإثنين، 04 يوليه 2022 07:13 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ دمياط تتفقد أعمال إنشاء مبنى ديوان عام المحافظة

الإثنين، 04 يوليه 2022 06:40 م
محافظ دمياط تتفقد أعمال إنشاء مبنى ديوان عام المحافظة جانب من الزيارة
دمياط معتز الشربينى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اختتمت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جولتها التى أجرتها اليوم بمدينة دمياط بزيارة موقع إنشاء مبنى ديوان عام المحافظة، حيث ترأست اجتماعا حضره ممثلو الجهتين المُنفذة والاستشارية، وتابعت خلاله آخر المستجدات بالمشروع، من خلال استعراض الأعمال التى تم تنفيذها بالمرحلة السابقة وما يجرى حاليا من أعمال تجهيز للهيكل الخرسانى، وأيضا عرض ما ستشهده الفترة المقبلة لاستكمال تلك الأعمال.
 
وفى سياق متصل، تابعت "المحافظ" ميدانيا الأعمال الجارية بالموقع، واطلعت على كافة الخطوات الخاصة بتلك المرحلة المقرر نهوها فى ختام هذا الأسبوع، كما وجهت بوضع جداول زمنية لكل مرحلة ، والدفع بالعمالة والمعدات المطلوبة لتحقيق طفرة بمعدلات التنفيذ ،مؤكدة على وضع الملامح الرئيسية لخطة تطوير المنطقة المحيطة بالديوان والتى تتضمن النصب التذكارى للشهداء وكورنيش النيل .
 

دمياط

اخبار دمياط

ديوان محافظة دمياط

اخبار المحافظات

اخبار مصر



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة