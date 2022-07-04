محافظ دمياط تتفقد أعمال إنشاء مبنى ديوان عام المحافظة

دمياط معتز الشربينى

اختتمت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جولتها التى أجرتها اليوم بمدينة دمياط بزيارة موقع إنشاء مبنى ديوان عام المحافظة، حيث ترأست اجتماعا حضره ممثلو الجهتين المُنفذة والاستشارية، وتابعت خلاله آخر المستجدات بالمشروع، من خلال استعراض الأعمال التى تم تنفيذها بالمرحلة السابقة وما يجرى حاليا من أعمال تجهيز للهيكل الخرسانى، وأيضا عرض ما ستشهده الفترة المقبلة لاستكمال تلك الأعمال.

وفى سياق متصل، تابعت "المحافظ" ميدانيا الأعمال الجارية بالموقع، واطلعت على كافة الخطوات الخاصة بتلك المرحلة المقرر نهوها فى ختام هذا الأسبوع، كما وجهت بوضع جداول زمنية لكل مرحلة ، والدفع بالعمالة والمعدات المطلوبة لتحقيق طفرة بمعدلات التنفيذ ،مؤكدة على وضع الملامح الرئيسية لخطة تطوير المنطقة المحيطة بالديوان والتى تتضمن النصب التذكارى للشهداء وكورنيش النيل .