محافظ المنيا يتفقد معرض السلع الغذائية واللحوم ببنى مزار استعدادا للعيد..صور

المنيا – حسن عبد الغفار

تفقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، معرض السلع الغذائية بمركز بنى مزار، لتوفير اللحوم البلدية والسودانية والأسماك والملابس الجاهزة الأحذية، بأسعار مخفضة، تتراوح بين 20% الى 30%، بالتعاون مع الغرفة التجارية وجمعية مواطنون ضد الغلاء وضمن استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، للتخفيف عن كاهل المواطنين من خلال عرض كافة المنتجات بأسعار مناسبة لجميع الفئات.



رافق المحافظ، الدكتور، الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، عماد حسن، رئيس مركز ومدينة بنى مزار، وعدد من الجهات المعنية.



قال المحافظ، إن إقامة تلك المعارض تأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في المعارض طوال العام ولمشاركة المواطنين في الأعياد والمناسبات، من خلال توفير كافة الاحتياجات بأسعار تنافسية مناسبة وضمن خطة المحافظة لمواجهة الغلاء وضبط الأسواق.

وفى سياق آخر، وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد ابوزيد، وكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بمتابعة سير العمل بالمراكز التكنولوجية بجميع المراكز، لحوكمة منظومة العمران الجديدة، ومدى الالتزام بالاشتراطات البنائية الجديدة في استصدار التراخيص للمواطنين، مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات القانونية واستيفاء الأوراق والمستندات اللازمة لهذا الشأن.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، تابع نائب محافظ المنيا، خلال جولة تفقدية على المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمركز ملوي، مدى الالتزام بتطبيق منظومة العمران الجديدة والاشتراطات البنائية، وذلك بحضور اللواء أحمد السايس رئيس المركز، محمد زين مدير المراكز التكنولوجية بالمحافظة، محمود عبد الله وحدة المتغيرات المكانية. راجع نائب المحافظ، تقارير رخص البناء والهدم وصلاحية الموقع وشهادات المتغيرات المكانية، موجهاً بضرورة الانتهاء من الطلبات المتأخرة، والتواصل المباشر مع طالبي استصدار رخص البناء من أهالي المركز، لمراجعة الأوراق والمستندات المقدمة منهم لاستيفاء الإجراءات الخاصة باستصدار رخص البناء، للتسهيل على المواطنين ولتسريع وتيرة العمل لتحقيق الأهداف المطلوبة لحوكمة منظومة العمران الجديدة.



جانب من الجولة (1)



جانب من الجولة (2)



جانب من جولة نائب المحافظ (1)



جانب من جولة نائب المحافظ (2)



جولة المحافظ (1)



جولة المحافظ (2)



جولة نائب المحافظ (1)



جولة نائب المحافظ (2)



جولة نائب المحافظ (3)



