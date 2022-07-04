محافظ المنوفية: حظر نقل وجمع جلود الأضاحى بدون تصريح من الجهات المختصة

المنوفية - محمد فتحى

أصدر اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية قرار رقم 988 لسنة 2022 بتشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام للمحافظة وعضوية كل من مديرى مديريات الصحة والطب البيطرى والتموين والأوقاف والشئون الاجتماعية والشباب والرياضة ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ومديرى إدارات الشئون القانونية والتفتيش والمتابعة والبيئة والمجالس بالديوان العام، على أن تكون مهمتها وضع الضوابط اللازمة بشأن عملية نقل وتداول جلود الهدى والأضاحى بمعرفة الوحدات المحلية المختصة ومديرية الأوقاف وإصدار التوجيهات اللازمة لتجميع جلود الأضاحى بالمساجد وبيعها على أن يعود عائدها لصندوق الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة.

كما تضمن القرار تشكيل لجان فرعية على مستوى المراكز والمدن والأحياء برئاسة نائب رئيس الوحدة المحلية للمركز والمدينة والحى وتضم فى عضويتها مديرى إدارات الأوقاف والطب البيطرى والتموين والإدارة الصحية والشباب والرياضة والشئون الاجتماعية ، ورئيس قسم شئون البيئة بالمركز ومندوب مراكز وأقسام الشرطة بالمركز أو المدينة أو الحى ، وذلك للمرور على جميع محلات الجزارة بنطاق المحافظة خلال أيام عيد الأضحى المبارك للتأكد من عدم الذبح بكافة الشوارع والميادين العامة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين ، على أن يتم تحصيل غرامة فورية للمخالف قدرها 5 آلاف جنيه حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين والمظهر البيئى والحضارى ، فضلا عن متابعة تنفيذ التوجيهات والضوابط اللازمة لتجميع جلود الهدى والأضاحى بالمساجد بنطاق المحافظة .

شمل القرار حظر قيام أى من الجمعيات الأهلية بأعمال تجميع ونقل جلود الأضاحى ، وكذا حظر ذبح وحفظ ونقل جلود الأضاحى دون تصريح من الجهات المختصة وفى حالة المخالفة لذلك تفرض غرامة على المخالف بواقع 5 ألاف جنيه مع التحفظ على وسيلة النقل بأقرب قسم شرطة لحين سداد الغرامة ومصادرة الجلود و مخلفات الذبيح.

يأتى هذا القرار فى إطار استعدادات محافظة المنوفية لاستقبال عيد الأضحى المبارك ، حيث تم التشديد على رفع درجة التأهب القصوى بكافة القطاعات الخدمية والحيوية والمرافق العامة بنطاق المحافظة ، وإلغاء كافة الإجازات والراحات لجميع القيادات التنفيذية على مستوى المحافظة واستمرار تفعيل غرف العمليات المركزية والفرعية على مدار الساعة لتلقى واستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين ورصد أية معوقات فى الخدمات أو طوارئ محتملة وسرعة التعامل الفورى معها تيسيرا على المواطنين وبما لا يعكر صفو الاحتفالات .