محافظ الغربية يتفقد شوارع طنطا ويوجه برفع الإشغالات

قام الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، مساء اليوم، يرافقه الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، بجولة مفاجئة ليلية لشوارع مدينة طنطا، حيث وجه المحافظ برفع كافة الإشغالات المتعدية على الطريق العام وغلق الورش المخالفة لمواعيد الغلق الصادرة بقرار وزير التنمية المحلية.

وخلال الجولة تفقد المحافظ منطقة عربات الطعام المتنقلة واستمع إلى الشباب القائم على تلك المشروعات مطالبا إياهم بالالتزام بالقواعد وتقديم خدماتهم للمواطنين بالشكل اللائق.

وتفقد محافظ الغربية خلال الجولة شوارع (البحر، النحاس، ابن الفارض، مصطفى كامل، ترعة سنارة، كفر عصام، سكة سيجر، ميدان ستوته، ميدان المحطة، المديرية، ميدان الجمهورية، سعيد، بطرس، الكورنيش).

رافق المحافظ خلال جولته ممدوح النجار رئيس حى أول طنطا ومحمود عيسى رئيس حى ثان طنطا.