محافظ الدقهلية: مراعاة الأبعاد الاقتصادية للشباب والمستثمرين الجدد

الدقهليه شريف الديب

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الاثنين اجتماعاً لمجلس إدارة المنطقة الصناعية، لمناقشة ووضع الموازنة التقديرية للمنطقة الصناعية للعام المالى الجديد ، بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ، واللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة.

وأكد "مختار" على أن الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية يولى الصناعة اهتماماً كبيراً ويقدم كافة أوجه الدعم للاستثمار والمستثمرين، لتصبح مصر فى مصاف الدول المتقدمة فى مجال الإنتاج والتصدير .

وأشار "المحافظ" إلى ضرورة مراعاة الأبعاد الإقتصادية للشباب والمستثمرين الجدد المتقدمين للحصول على قطع أراضى بالمنطقة الصناعية لدعم الصناعة وتنمية الإستثمار، لكى تواكب الصناعات المصرية الصناعات العالمية لأن الصناعة تسهم بشكل كبير فى رفع اقتصاد الدول .

وأكد المحافظ على أن الهدف من إنشاء المناطق الصناعيه هو جذب الاستثمار وتشجيع المستثمرين وتوفير فرص عمل للشباب لتدوير عجلة الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطني.

كما أكد على ضرورة أن نعمل جميعاً لتكون الدقهلية نموذج يحتذى به فى دعم الصناعة وجذب المستثمرين وانشاء مصانع تضم صناعات جديدة يحتاج إليها السوق المصرى والأسواق العالمية .

حضر الاجتماع المستشار رضوان سعيد المستشار القانونى للمحافظة، و سحر صبيح وكيل وزارة المالية ، والمهندس خالد نصر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس محمود الغنيمى مدير الإدارة العامة للتنمية الاقتصادية والاستثمار بالمحافظة، و السيد عوض مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة ، والدكتور مصطفى عنان رئيس الجهاز التنفيذى للمنطقة الصناعية بجمصة ، واللواء ضياء الدين عبدالحميد رئيس مدينة جمصه، و ياسر الغريب مدير إدارة الشئون القانونية بالمحافظة.

جاء ذلك في إطار إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة " ودعمه المستمر للصناعة وتطوير المناطق الصناعية وتقديم كافة أوجه الدعم للمستثمرين لتدوير عجلة الانتاج وزيادة معدل الاقتصاد الوطنى، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن .