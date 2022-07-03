تعرف على استعدادات محافظة الدقهلية لاستقبال عيد الأضحى

الدقهليه شريف الديب

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء أنه تم اتخاذ إجراءات مكثفه لاستقبال عيد الأضحى المبارك لعام 2022 ، وذلك من خلال كافة الأجهزة التنفيذية على مستوى المحافظة.

أوضح "مختار" أنه تم التوجيه لتفعيل كافة أشكال الرقابة التموينية على المنافذ والأسواق والمحلات لضمان الإنضباط والإلتزام بكافة التعليمات الصادرة بشأن تداول وبيع السلع وكذا الرقابة الصحية لضمان جودة وصلاحية السلع حرصا على صحة وحياة المواطنين.

كما أشار المحافظ إلى التأكيد على تفعيل الرقابة على المخابز و مراقبة الإنتاج للخبز وتوزيعه حسب حصه كل مخبز وتعين مفتش تموين بكل مخبز وتكثيف المرور على المطاحن والمنافذ لضمان الانضباط وحسن الإنتاج والتوزيع خاصة بالمناطق ذات الكثافة السكانية العالية، هذا بالإضافة إلى إتخاذ التدابير اللازمة لتوافر إسطوانات البوتاجاز لتغطية الإحتياجات للمواطنين.

أشار المحافظ إلى التأكيد على الإطمئنان على صلاحية وسلامة السلع المعروضة بالمنافد والمحلات والمعارض خاصة اللحوم والأضاحى ، مع رفع درجة الإستعداد القصوي بالمجازر والإدارات الملحقة بها وتوفير مسلتزماتها مع تكثيف الحملات البيطرية حرصا على صحة وسلامة المواطنين، مؤكدا على توافر كافة الخدمات الأساسية للمواطنين المقدمة من كافة قطاعات المرافق والخدمات بنطاق الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى على مستوى المحافظة ،وقيام رؤساء الوحدات المحلية خلال أيام العيد بالعمل المستمر لإزالة الإشغالات التى تعوق المارة وتكثيف أعمال النظافة ورفع القمامة والمتابعة المستمرة للإزالة الفورية لأية تعديات على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة أوطرح النهر وإتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين والتعامل معهم بكل الحسم والحزم تطبيقا للقانون، والإستجابة الفورية لمطالب المواطنين والعمل على حل مشاكلهم والتفاعل الجاد لتلبيتها دون تراخى وإهمال.

وأضاف "مختار" بانه تم التنسيق بين الإدارة العامة للمرور وإدارة المواقف بالمحافظة لتوفير وسائل إنتقال المواطنين خلال أيام العيد بما يكفل تغطية المدن والمراكز والقرى بالإضافة لتكثيف الحملات المرورية لضمان التزام السائقين على خطوط الميكروباص والسرفيس وكذا سائقى التاكسى الإلتزام بالتعريفة المقررة وعدم استغلال الركاب، وقيام رؤساء الوحدات المحلية برفع كفاءة الحدائق والمتنزهات وفتحها للمواطنين.

كما أضاف "مختار" أنه تم رفع درجه الاستعداد القصوى بالمستشفيات ومرفق الإسعاف لاستقبال أية حالات طارئة والتعامل معها وفقا للأصول الطبية ،وأيضا رفع درجة الاستعداد القصوى بقطاعات المرافق( المياه - الصرف الصحى - الكهرباء -الغاز) ويستمر العمل بكافة القطاعات للمرافق والخدمات والوحدات المحلية بنطاق المحافظة برئاسة مناسبة على مدار 24 ساعة لسرعة التجاوب الفورى مع أيه أعطال أو أحداث طارئة واتخاذ إجراءات حلها فورا.

كما أكد المحافظ على رفع درجه الإستعداد القصوى بمصيف جمصة السياحى وتضافر جهود كافة قطاعات الخدمات والمرافق وخاصة الخدمات الصحية والتموينية ومياه الشرب والصرف الصحى وتعظيم العمل فى رفع القمامة أولا بأول وتكثيف أعمال النظافة ورش الناموس وتوافر خدمات الإسعاف على الشاطئ وتوفير المنقذين وإنضباط أعمال أبراج المراقبة على الشاطئ للتفاعل مع أيه أحداث فورا تنسيق وتعاون تام من الوحدة المحلية لمدينة جمصة لتوفير جميع الخدمات لرواد المصيف خلال فترة العيد.

وأكد "مختار" أنه تم تشكيل غرف عمليات بالوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء وربطها على الغرفة الرئيسية للعمليات بديوان المحافظة للإبلاغ عن أيه طوارئ والتجاوب معها فورا.