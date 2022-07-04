محافظ أسوان: إنشاء باركنج حضارى أمام مستشفى مجدى يعقوب بـ1.5 مليون جنيه

أسوان - عبد الله صلاح

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته لرئيس مدينة أسوان بالبدء فوراً فى تنفيذ مشروع إنشاء باركنج حضارى بشكل راقى فى المنطقة المواجهة لمستشفى الدكتور مجدى يعقوب لأمراض وجراحات القلب ، ومستشفى أسوان الجامعى.

وقال محافظ أسوان، فى بيان صحفى، إن مشروع الباركنج سيقام على مساحة 1200 م2 تقريباً ويتكلف إنشاؤه نحو 1.5 مليون جنيه وذلك لإستثمار المساحات الفضاء ، وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة ، مع تنفيذ أعمال التشجير وزيادة المسطحات الخضراء والإضاءة الجمالية المبهرة والدهانات ، خاصة فى ظل تردد الحالات من داخل وخارج مصر على مستشفى الدكتور مجدى يعقوب لتصبح واجهة مشرفة أمام الزائرين والمترددين.

وشدد، على أن يتوازى مع ذلك التنسيق بين الوحدة المحلية والمرور لمنع الوقوف أو الركن العشوائى للسيارات ، ومنع عربات التوك التوك من التكدس أمام هذه الصروح الطبية ، مع قيام إدارة المرور بتطبيق منظومة وضع ولصق المخالفات للسيارات والمركبات التي تقف بشكل عشوائى بإستيكارات عليها بعد تحرير المخالفة ، ليتواكب مع ذلك رفع الأتربة من أعلى وأسفل الأرصفة ، والبدء في إستكمال أعمال التطوير والتجميل بدءاً من شارع بشير بك وحتى مزلقان السيل وتكثيف النظافة العامة.