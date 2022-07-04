اليوم السابع
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لإعادة النضارة للبشرة.. 4 أعشاب يجب إضافتها لنظامك الغذائي اليومي

الإثنين، 04 يوليه 2022 02:00 ص
لإعادة النضارة للبشرة.. 4 أعشاب يجب إضافتها لنظامك الغذائي اليومي الكركم
كتبت ميرفت رشاد

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 نحن جميعًا نرغب في الحصول على بشرة صحية ومتوهجة ولكن الكثير منا يفقد توهج بشرتنا الطبيعي بسبب ضغوط العمل ، والأرق ، والتلوث ، والأوساخ ، والنظام الغذائي غير الصحي ، وأكثر من ذلك ، هذه بعض العوامل التي بسببها معظمنا غير قادرين على تحقيق التوهج المضيء الذي حلمنا به، يعد استخدام منتجات العناية بالبشرة الجيدة واتباع نظام الجمال أمرًا إلزاميًا ، يجب على المرء أيضًا أن يستهلك الطعام لجعل البشرة متوهجة وصحية من الداخل، هناك قول مأثور ، "بشرتك هي ما تأكله" كلما كانت الأطعمة التي تتناولها صحية ، كلما كان مظهر بشرتك أفضل، وفقا لما نشره موقع "food.ndtv".

4 أعشاب وتوابل يجب أن تدرجها في نظامك الغذائي اليومي:

كُركُم:

الكركم ، لا يحتاج إلى مقدمة في عالم الصحة والجمال من إزالة السموم إلى التحكم في نسبة السكر في الدم وتنقية البشرة وأكثر من ذلك ، فإن هذا التوابل الجذور الآسيوية هو بالتأكيد عنصر سحري، لذلك ، نقدم لك هنا مشروب الكركم الذي يصنع العجائب لبشرتك وبالطبع الصحة العامة.

الريحان:

تولسي يُعرف باسم "ملكة الأعشاب" ، ويُعد الريحان أو تولسي من أكثر الأعشاب التى تستخدم على نطاق واسع في ممارسات الطهي، يعمل الريحان مثل السحر على جسمك ، سواء تم تناوله نيئًا أو في أي مشروب التخلص من السموم.،يزيل المسام الموجودة على بشرتك عند مزجه بالحليب ، يمكنك التباهي بلون البشرة الشابة والمتوهجة.

الجينسنج:

جذر الجنيسنج هو أحد الأعشاب التي يمكن استخدامها لصنع الشاي ، والتي لها مجموعة من الفوائد الصحية، يستخدمه الكوريون لصنع عدد من المشروبات بما في ذلك شاي الجينسنج ، يحتوي على خصائص مضادة للشيخوخة للبشرة ، نظرًا لوجود مضادات الأكسدة المضادة للجذور الحرة .

القرفة :

القرفة من مضادات الأكسدة القوية للغاية التي تحميك من الأضرار التي تسببها الجذور الحرة.

 

 

 

 


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