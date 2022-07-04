وأوضح المكتب في بيان وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية، أنه تم إنشاء قناة الحوار كجزء من اتفاقيات القمة بين الرئيس الكوري يون سيوك-يول والرئيس الأمريكى جو بايدن فى مايو الماضى، ويهدف الحوار إلى مساعدة البلدين على تعميق التعاون في المجال الاقتصادي وأمن الطاقة.

وأضاف أنه من المتوقع أن يناقش الجانبان استجابتهما لأزمة سلاسل التوريد العالمية، والتي تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا، وتنسيق السياسات بشأن أشباه الموصلات ومحطات الطاقة النووية وغيرها من التقنيات المتقدمة.

وأشار المكتب إلى أن السكرتير الرئاسي للأمن الاقتصادى الكورى وانغ يون-جونغ سيغادر البلاد يوم الأربعاء المقبل إلى واشنطن، حيث سيلتقي يوم الخميس مع نظيره تارون تشابرا، كبير مديري التكنولوجيا والأمن القومي في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض.