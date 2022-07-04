فحص 581 ألفا و760 نخلة لمكافحة سوسة النخيل بقنا

قنا ـ صابر سعيد

قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن الإدارة العامة لمكافحة الآفات بمديرية الزراعة قامت بفحص 581 ألفا و760 نخلة بهدف مكافحة آفة "سوسة النخيل الحمراء" بمختلف نواحي مدن وقرى المحافظة، وذلك في إطار الخطة التي تتبناها المديرية للارتقاء بقطاع التمور وتحجيم الإصابات التي قد تسببها سوسة النخيل.



وأضاف الداودى، أن عدد النخيل المصاب بالسوسة الحمراء بلغ 368 نخلة، حيث قامت الإدارة بمعالجة 218 نخلة وقامت باقتلاع 137 نخلة أخري مصابة للقضاء على الإصابة نهائيا، و الرش الوقائي 75 نخلة للقضاء على الأطوار الكاملة للحشرة للحد من حدوث إصابات جديدة بالنخيل، وجارى تقليع 13 نخلة أخرى مصابة بالسوسة الحمراء، فضلا عن فحص 395 نخله بمنطقة المعني من ضمن 1184 نخلة وتم التأكد من سلامتها، مشيراً إلى أن مديرية الزراعة لم تسجل أي حالات إصابة بها.



وقال المهندس أشرف عبدالرازق، وكيل وزارة الزراعة بقنا، إن الإدارة قامت بفحص 2180 نخلة من إجمالي 125 ألف و 346 نخلة بجميع نواحي مدينة قنا نتج عنها الكشف عن إصابة 100 نخلة تم معالجة 65 منهم واقتلاع الـ 30 وجارى تقليع 5 نخلة أخرى مصابة بالسوسة الحمراء.





