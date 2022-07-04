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شرطة شيكاغو: 6 قتلى و24 إصابة فى إطلاق النار على مسيرة لعيد الاستقلال

الإثنين، 04 يوليه 2022 08:41 م
شرطة شيكاغو: 6 قتلى و24 إصابة فى إطلاق النار على مسيرة لعيد الاستقلال الشرطة الأمريكية
كتب أحمد عرفة

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أعلنت شرطة شيكاغو عن ارتفاع الضحايا إلى 6 قتلى و24 إصابة بإطلاق النار على مسيرة لعيد الاستقلال، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

 

وأضافت شرطة شيكاغو، أنه تم العثور على بندقية استخدمها المهاجم فى إطلاق النار على مسيرة عيد الاستقلال.

 

وقبلها طالبت شرطة شيكاغو، السكان بالابتعاد فورا عن منطقة حادثة إطلاق النار فى هايلاند بارك، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

 

وأكدت وسائل إعلام أمريكية، سقوط قتيلين و10 جرحى فى حصيلة أولية لحادثة إطلاق النار بولاية إلينوي.

 

وفى وقت سابق قالت وسائل إعلام أمريكية، إن حادث إطلاق نار وقع فى هايلاند بارك بولاية إلينوى الأمريكى، أثناء احتفالات الرابع من يوليو بمناسبة يوم الاستقلال الأمريكي.


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