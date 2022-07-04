شباب جهاز تنمية المشروعات يشاركون بمعارض مستلزمات العيد بمختلف المحافظات

كتب إسلام سعيد

يشارك المئات من شباب جهاز تنمية المشروعات في المعارض المقامة بمختلف محافظات الجمهورية استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، بالتنسيق بين الجهاز والمحافظات والغرف التجارية، حيث يعرض شباب جهاز تنمية المشروعات سلعا متنوعة ذات جودة مميزة وذلك بأسعار مخفضة ومنافسة للأسعار في الأسواق.

ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة لتقديم مختلف أوجه الدعم للمواطن والتصدي للغلاء وارتفاع الأسعار من ناحية، وفتح نوافذ تسويقية للشباب والخريجين من أصحاب المشروعات بتسهيل مشاركتهم في المعارض في مختلف محافظات الجمهورية من ناحية أخرى مما يساعدهم على زيادة ربحيتهم والتوسع في مشروعاتهم.

جدير بالذكر أن معارض المنتجات الغذائية انطلقت في محافظات الدقهلية والبحيرة والشرقية والسويس والإسماعيلية وبورسعيد والبحر الأحمر، ومن المقرر أن تستمر هذه المعارض على مدار شهر يوليو. وتتضمن المعارض منتجات متنوعة من المنتجات الغذائية بكافة أنواعها من اللحوم والأرز ومنتجات الألبان والزيوت بالإضافة إلى الملابس والمنتجات الجلدية المتنوعة وذلك لتلبية مختلف احتياجات الأسرة المصرية بأسعار اقتصادية مخفضة.