زيلينسكي: الجيش الروسي دمر نحو 80 ألف بناية منذ بداية الحرب

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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين إن الجيش الروسي دمر نحو 80 ألف بناية في أوكرانيا، بينها أكثر من ألفين مؤسسة تعليمية و800 منشأة صحية، وذلك منذ بداية العملية العسكرية في 24 فبراير الماضي.



وأضاف زيلينسكي -خلال كلمة بمؤتمر تعافي أوكرانيا المنعقد في مدينة لوجانو السويسرية- "تلك البنايات كانت تغطي ملايين الأمتار المربعة"، حسب ما نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية في نسختها الإنجليزية.



وأشار إلى أنه "بالنظر إلى تلك الخسائر، يجب أن نرى ما هو أكثر من الجدران المُدمرة، والقاعات والغرف المحروقة، بل حياة ملايين من البشر والتي لن تعود أبدا مرة أخرى إلى طبيعتها"، لافتا إلى أنه على مدار نحو 4 شهور من الحرب، دمرت روسيا 2103 منشأة تعليمية في أوكرانيا، وقال "ذلك دليل على التدمير المُتعمد للمنشأت التعليمية التي يتفاعل فيها الأطفال مع المجتمع ويتعلم الناس أن يكونوا بشرًا".



وفي السياق ذاته، أكد الرئيس الأوكراني أن روسيا دمرت أيضًا 799 مرفقا للبنية التحتية الطبية في أوكرانيا منذ 24 فبراير، مشيرا إلى أن "ضرب المستشفيات ودور الولادة هو في رايه محاولة روسيا إثبات أنها قادرة على تدمير إمكانية حضارة أوكرانيا الإنسانية الأساسية الموجودة في كل بلد عادي".



وقال "كل هذا هو تكتيكات متعمدة لروسيا، هذه ليست مجرد ضربات بل هي حصة في المواجهة الأيديولوجية"، مؤكدا أنها تأمل أن تثبت مثل هذه التدمير يشكل عجزا في الأنظمة الديمقراطية والاختيار الأوروبي لأوكرانيا حول منح الناس ليس فقط الحياة الطبيعية ولكن الحياة بشكل عام .