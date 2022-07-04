رئيس وزراء أوكرانيا: نحتاج 750 مليار دولار للتعافي في أعقاب الحرب

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أعلن رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميجال، اليوم الاثنين، أن بلاده تحتاج إلى 750 مليار دولار من أجل خطة التعافي في أعقاب الحرب الروسية.



وقال شميجال - في تصريحات خلال مؤتمر تعافي أوكرانيا المنعقد في مدينة "لوجانو" السويسرية، وفقًا لما ذكرته قناة (سكاي نيوز) البريطانية - إن هناك أضرارًا مباشرة بقيمة ما يزيد عن 100 مليار دولار أمريكي للبنية التحتية الأوكرانية جراء الحرب الروسية.



وأضاف رئيس الوزراء الأوكراني أن خطة التعافي ينبغي أن تكون على 3 مراحل، موضحًا أن المرحلة الأولى ستركز على إصلاح الأشياء التي تمثل أهمية للحياة اليومية للشعب الأوكراني كإمدادات المياه، مشيرًا إلى أن الحكومة الأوكرانية تعتقد أنه يتعين أن تكون الأصوال المصادرة من الأوليجارشية الروس مصدرًا أساسيًا للتمويل من أجل خطة التعافي.