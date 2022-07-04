اليوم السابع
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رئيس قضايا الدولة يعلن تشكيل المكتب الفنى

الإثنين، 04 يوليه 2022 02:29 م
رئيس قضايا الدولة يعلن تشكيل المكتب الفنى المستشار محمد بكر رئيس هيئة قضايا الدولة
كتب: محمد أبو ضيف

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أصدر المستشار محمد بكر رئيس هيئة قضايا الدولة القرار رقم 147 لسنة 2022 بتشكيل المكتب الفني لرئيس هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار هاني محمد علي نائب رئيس الهيئة وعضوية 14 مستشارًا، صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس الهيئة.
 
وهم المستشارين " هانى محمد وطارق السيد وإسماعيل عبد الدايم والنميري عبد الفتاح وياسر عبد الفتاح وبليغ حمدى ومحمد صديق وأحمد السيد ويمنى محمد رضا ومحمود السعيد وباسم صابر ومحمد عاصم واحمد محمد وسامح عيد وسمير ناجى".
 
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نص القرار 
 
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نص القرار 
 
 

المستشار محمد بكر رئيس قضايا الدولة

هيئة قضايا الدولة

المكتب الفني لرئيس هيئة قضايا الدولة

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