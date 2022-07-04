رئيس جامعة كفر الشيخ يشهد المنتدى العلمى الأول لمشاريع تخرج طلاب الزراعة.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهد الدكتور عبد الرزاق دسوقى رئيس جامعة كفر الشيخ اليوم الاثنين، المنتدى العلمى الأول، لمناقشة أبحاث تخرج طلاب كلية الزراعة بالجامعة، جاء ذلك بحضور الدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، و الدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور على أبو شوشة، نائب رئيس الجامعة السابق، وعدد من عمداء الكليات، و الدكتور يحيى زكريا، عميد كلية الزراعة، والدكتور مصطفى شلبي، وكيل كلية الزراعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أيمن عبد الدايم، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة فى الكلية وجمع من الطلاب .

وقدم الدكتور عبدالرازق دسوقى رئيس جامعة كفر الشيخ التهنئة للحضور بمناسبة ثورة 30 يونيو وقرب حلول عيد الأضحى كما هنأ الخريجين أيضا، مؤكداً أن رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية فى العمل بوتيرة متسارعة فى كافة المبادرات الرئاسية وفى كافة القطاعات على التوازى لتحقيق طفرة تنموية كبيرة تضع مصر بكاملها فى المكانة التى تستحقها، وتحقق للمواطنين فى جميع ربوع الجمهورية دون استثناء "الحياة الكريمة " .

كما أكد اقتناع القيادة المصرية بأهمية العلم والبحث العلمى وضرورة تبنى أحدث التكنولوجيات و السعي، لمنافسة أكثر الدول تقدما ، مشيرا إلى أن النقلة النوعية التى شهدتها مصر مؤخراً فى القطاعات التنموية كافة ، إنما تعكس الإرادة القوية لدى الدولة والشعب المصرى .

وأشاد رئيس الجامعة بالأبحاث والمشروعات المقدمة من الخريجين فى النهوض بالبحث العلمي، والابتكار، وأكد أن كلية الزراعة هى أقدم كلية بالجامعة، وأن هدفنا الرئيسى هو الوصول لمنظومة كاملة من النواحى التعليمية وأن الجامعة حريصة على التواصل مع العالم الخارجى وتخريج مهندس زراعى مطابق للمعايير القومية الأكاديمية القياسية يلبى احتياجات سوق العمل محليا وإقليميا فى مجالات العلوم الزراعية وإجراء البحوث العلمية وتقديم الخدمات المجتمعية.

وأوضح الدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أهمية التعاون والتنسيق بين الكيانات المختلفة بالجامعة لخدمة، وإبراز الدور الذى يقوم به كل كيان لدعم أعضاء هيئة التدريس والباحثين للحصول على تمويل، وتنفيذ المشروعات البحثية الخاصة بهم، مؤكداً أن الجامعة تولى اهتماما كبيرا لتحويل الأفكار الواعدة والبحوث إلى منتجات وخدمات مبتكرة، والتى تمثل حلولا علمية لمشكلات وتحديات المجتمع المحلى مما يحقق الاقتصاد القائم على المعرفة، كما أوضح أن الجامعة لا تدخر جهدا فى دعم الأفكار البحثية الجديدة من خلال دعم ومساندة الباحثين للحصول على التمويل الدولي، من خلال المشروعات البحثية الممولة من الجامعة.

وأشاد الدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بكلية الزراعة التى ساهم علمائها وخريجيها فى النهضة الزراعية فى مصر ومختلف دول العالم و نهضة الجامعة، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي،ـ رئيس الجمهورية ،بتطوير منظومة التعليم ورفع مستوى خريجى الجامعات المصرية، ليواكب خريجى الجامعات العالمية، مؤكدااً بأننا نفتخر ونعتز بأن كلية الزراعة إحدى أهم منارات جامعة كفر الشيخ، والتى أنشأت عام 1969م، متمنيا للكلية العريقة والرائدة المزيد من التقدم والنجاح مشيرا إلى دور الدولة فى دعم التعليم و تشجيع وتكريم العلماء والذى يمثل حافز لنا لبذل المزيد من الجهد والعطاء للنهوض بالوطن والجامعة.

ووجه الدكتور يحيى زكريا عميد كلية الزراعة، الشكر والتقدير لرئيس جامعة كفر الشيخ ، لدعمه المستمر والمتواصل ومشاركته فى المنتدى، مشيدًا بالدور الذى يقوم به فى دعمه اللامحدود للأنشطة داخل وخارج الجامعة ورعايته المستمرة للمتميزين فى الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.



الحضور من هيئة تدريس وطلاب



تكريم الطلاب



تكريم المتميزين