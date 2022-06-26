رئيس جامعة طنطا: نظمنا 330 قافلة بالقرى الأكثر احتياجا

الغربية عادل ضرة

انطلقت اليوم من جامعة طنطا قافلة طبية شاملة إلى قرية تفهنا العزب بمركز زفتى بمحافظة الغربية لخدمة المرضى ودعم المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وذلك فى إطار احتفالات الجامعة باليوبيل الذهبي.

صرح الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة أن الجامعة خلال احتفالات مصر بذكرى ثورة 30 يونيو تصدر مجلدا يوثق مشاركة الجامعة فى "حياة كريمة" ويوضح مساهمه جامعة طنطا ب 330 قافلة كبرى بالقرى الاكثر احتياجا داخل وخارج المحافظة وخدمه اكثر من 267 الف حالة ما بين كشف طبى وتحويل العمليات الى المستشفيات الجامعية وقوافل مساعدات وقوافل تمكين اقتصادى وقوافل زراعية وتوعوية وبيطرية وثقافية ومحو أمية ومساعدات.

وأشار الدكتور حمدى شعبان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى حرص الجامعة على توجيه سلسلة من القوافل الطبية البيئية الشاملة بعدد من القرى الأكثر احتياجاً وتحقيقاً لأهداف قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة طبقا لدراسات تحديد احتياجات المجتمع المحيط وتقديم خدمات مجتمعية تسهم فى حل المشكلات لأهالى قرى ومراكز محافظة الغربية بمشاركة مختلف الكليات والمستشفيات الجامعية، موضحاً أنه تم مشاركة جامعة الأزهر فرع طنطا مع جامعة طنطا فى إطار تكامل جامعات وسط الدلتا.

وأفاد الدكتور محمد الشبينى وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة شهدت توقيع الكشف الطبى وصرف العلاج بالمجان لـ 1255 من أهالى القرية فى تخصصات المخ والأعصاب، والأطفال، والعظام، والجلدية، والباطنة، والمسالك البولية، والأنف والأذن، والجراحة العامة، والصدر، والنفسية والعصبية، وجراحة العيون، والقلب، والأوعية الدموية، والأسنان بالإضافة إلى تحويل 72 حالة لتلقى العلاج بمستشفيات الجامعة.

شهدت القافلة مشاركة كليات الطب، وطب الأسنان، والصيدلة، والعلوم، وقافلة توعوية بمشاركة أعضاء هيئة التدريس من كلية التمريض للكشف المبكر عن سرطان الثدي، بالإضافة إلى كليات التربية الرياضية، والزراعة، والتربية النوعية، إلى جانب قافلة بيطرية، كما شهدت القافلة إجراء اختبار فورى لمحو الأمية لعدد 17 مواطناً فى إطار الخطة القومية للقضاء على الأمية.

شارك فى فعاليات القافلة الدكتورة سحر الحجار وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة نهال عاطف وكيل كلية العلوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عادل هلال وكيل كلية الزراعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بمختلف كليات الجامعة، ومحمد غازى مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.