رئيس جامعة طنطا يستعرض خطط قطاع خدمة المجتمع

الغربية ــ عادل ضرة

استقبل الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، اليوم بمكتبه الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الجديد في بداية استلام مهام عمله، حيث تم استعراض الخطط المستقبلية لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة طبقا للخطة الاستراتيجية للجامعة ورؤية مصر 2030.

وأكد رئيس الجامعة، أن هناك أولوية قصوى بالجامعة لدعم المبادرات الرئاسية واستراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، وتعزيز دور الجامعة فى خدمة المجتمع، موضحًا أن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة يقوم بدور حيوى ومهم فى دعم المبادرات الرئاسية مثل "حياة كريمة" و"قادورن باختلاف " ومحو الأمية وصنايعية مصر وغيرها، وخاصة فى القرى الأكثر احتياجًا، فضلاً عن تنظيم القوافل الطبية لخدمة المرضى بقرى ومراكز المحافظة وخارجها وتطبيق شعار "قافلة كل يوم "، موجهًا الشكر لكافة قطاعات الجامعة على ما يتم بذله من جهود تكاملية في خدمة المجتمع أثمرت عن مخرجات حقيقية في أنشطة الجامعة ومبادراتها.

شارك فى الاجتماع التنسيقي الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد حنتيرة عميد كلية الطب والدكتورة هويدا إسماعيل وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب.

من جانبه، أكد الدكتور محمود سليم، أن لديه ملفات ذات أولوية تحتاج إلى جهد وتركيز للوصول إلى نتائج ذات مردود إيجابي خلال فترة قصيرة طبقًا لما مقرر لها زمنيًا في خطط الجامعة مع التشديد على أن جميع القرارات والإجراءات يجب أن تتم من خلال منهج علمي منظم وقواعد بيانات سليمة ومحدثة.