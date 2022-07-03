ترقية 27 عضواً بهيئة التدريس وتعيين 10 مدرسين بجامعة طنطا

الغربية عادل ضرة

وافق مجلس جامعة طنطا في جلسته الأخيرة المنعقدة برئاسة الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، على منح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ لكل من وسام حاتم عامر وأميرة أمين وهدان وفاطمة محمد الجزار وأمل سعيد حافظ ونعمة علي سليمان ونهى محمد سعيد ومحمد عبد العزيز الجمسي ومحمد شوقي الفرارجي ووجدان حلمي مولانا بكلية الطب، وعبد العزيز ابراهيم اسماعيل بكلية العلوم، وأمل عبد الصمد حشاد بكلية الآداب، وإيمان جودة خضر ونجلاء فتحي خضر وأحمد السيد جودة بكلية الصيدلة، ووليد محمد الشهاوي بكلية طب الأسنان، وأميرة صلاح عاشور ومحمد حلمي طمان بكلية الهندسة.

ومنح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ مساعد لكل من شيماء بسيوني النمر وخالد محمد الشيمي وطارق أحمد جميل وأحمد محمد السقا وأحمد صلاح عاشور ووائل محمد المشد بكلية الطب، وسوزي عبد الحكيم الشربيني بكلية الصيدلة، وبليغ حمدي الخياط بكلية الحقوق، ومنال محمد هيكل بكلية الهندسة، ورضا عبد السلام البسطويسي بكلية التمريض.

كما وافق المجلس على التعيين في وظيفة مدرس لكل من سليمان صالح الطوخي بكلية الصيدلة، وأحمد جمال أبو شهبة بكلية طب الأسنان، وشيرين أسامة عاكف بكلية الحقوق، وحسام عبد المنعم ناصف ومحمد رأفت الوكيل ومحمد السيد الشرقاوي وأنس مصطفى ليلة بكلية الهندسة، وأحمد بيومي يوسف وآلاء الظريف فرج ورشا يسري الوشاحي بكلية التربية النوعية ، بالإضافة إلى الموافقة على منح 9 درجة دكتوراه و 20 درجة ماجستير، و 2 دبلوم الدراسات العليا فى التخصصات المختلفة.