رئيس جامعة المنوفية يستقبل رئيس جامعة دمياط لمناقشة رسالة دكتوراه

المنوفية - فريق المحافظات

استقبل الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، الدكتور السيد محمد دعدور رئيس جامعة دمياط وأستاذ المناهج وطرق تدريس اللغة الإنجليزية بكلية التربية وذلك قبل توجهه لكلية التربية جامعة المنوفية، لمناقشة رسالة دكتوراه عن فاعلية برنامج قائم على التعلم التجسيدى لتنمية مهارات الإنتاج اللغوى فى اللغة الإنجليزية لدى تلاميذ المدارس الرسمية للغات بالمرحلة الإعدادية، والمقدمة من الباحثة أسماء صبحى شرف.

أعرب مبارك عن سعادته بهذا اللقاء فى رحاب جامعة المنوفية والمشاركة فى مناقشة رسالة الدكتوراه، متمنيا التوفيق للباحثة تحت إشراف أساتذة أكفاء متخصصون فى طرق التدريس وتنمية المهارات.

واختتم اللقاء بإهداء رئيس جامعة دمياط درع تذكارى بحضور الدكتورة نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور صبحى شرف عميد كلية التربية.