اليوم السابع
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الأحد، 03 يوليه 2022 09:43 م
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"الذكاء الاصطناعى" بالمنوفية أول كلية تعلن النتيجة لأول فرقة دراسية بها

الأحد، 03 يوليه 2022 09:23 م
"الذكاء الاصطناعى" بالمنوفية أول كلية تعلن النتيجة لأول فرقة دراسية بها رئيس الجامعة
المنوفية - محمد فتحي

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اعتمد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية ممثلا عن مجلس كلية الذكاء الاصطناعى نتيجة أول فرقة دراسية بالكلية وتكون كلية الذكاء الاصطناعى أول كلية من كليات جامعة المنوفية تنتهى من إعلان النتيجة مباشرة عقب الانتهاء من أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني.
 
وصرح الدكتور أسامة عبدالرؤوف عميد الكلية أن رصد النتيجة تم على أنظمة جامعة المنوفية المتكاملة مع قواعد نظم المعلومات الإدارية والاختبارات الالكترونية في إطار السعي للميكنة الكاملة للجامعة في جميع قطاعاتها.
 
وأعلن أنه حسب إحصائية التقديرات لطلاب الكلية بقسميها وبرنامجيها حصل على تقدير امتياز: ٦ طلاب فى قسم ذكاء الآلة، و ٥ بقسم علوم البيانات، بينما حصل ٣ طلاب على امتياز ببرنامج النظم الذكية، و ٩ ببرنامج الأمن السيبرالى.
 
 
 
 

محافظة المنوفية

جامعة المنوفية

كلية الذكاء الاصطناعي



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