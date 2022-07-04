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دونيتسك: قوات أوكرانيا تستخدم صواريخ HIMARS الأمريكية في قصف بلادنا

الإثنين، 04 يوليه 2022 09:34 م
دونيتسك: قوات أوكرانيا تستخدم صواريخ HIMARS الأمريكية في قصف بلادنا اوكرانيا
كتب أحمد عرفة

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أعلنت جمهورية دونيتسك الشعبية، استخدام الجيش الأوكراني لأول مرة راجمات صواريخ HIMARS الأمريكية في قصف أراضي الجمهورية، وفقا لروسيا اليوم.

وقال رسلان يعقوبوف متحدث جمهورية دونيتسك: ليلة الاثنين، استخدمت التشكيلات الأوكرانية للمرة الأولى راجمات M142 HIMARS أمريكية الصنع في قصف أراضي دونيتسك.

وتابع متحدث جمهورية دونيتسك: أود أن أؤكد أن أنظمة المدفعية الموردة من الخارج من عيار 155، يستخدمها المسلحون كما يستخدمون أيضا صواريخ HIMARS لضرب المناطق السكنية بمدن الجمهورية.

 


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