دونيتسك: قوات أوكرانيا تستخدم صواريخ HIMARS الأمريكية في قصف بلادنا

أعلنت جمهورية دونيتسك الشعبية، استخدام الجيش الأوكراني لأول مرة راجمات صواريخ HIMARS الأمريكية في قصف أراضي الجمهورية، وفقا لروسيا اليوم.
وقال رسلان يعقوبوف متحدث جمهورية دونيتسك: ليلة الاثنين، استخدمت التشكيلات الأوكرانية للمرة الأولى راجمات M142 HIMARS أمريكية الصنع في قصف أراضي دونيتسك.
وتابع متحدث جمهورية دونيتسك: أود أن أؤكد أن أنظمة المدفعية الموردة من الخارج من عيار 155، يستخدمها المسلحون كما يستخدمون أيضا صواريخ HIMARS لضرب المناطق السكنية بمدن الجمهورية.
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