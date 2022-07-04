حياة كريمة.. محافظ أسيوط يتفقد إنشاء وحدتين صحيتين ونقطة إسعاف ساحل سليم

أسيوط - ماهر البهنساوي

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أعمال تنفيذ الوحدة الصحية بقرية الغريب والوحدة الصحية ونقطة إسعاف قرية المطمر بمركز ساحل سليم وذلك ضمن المشروعات التى ينفذها جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد بقرى مركز ساحل سليم ضمن القرى المستهدفة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمرحلتها الجديدة المشروع القومى لتطوير الريف المصرى التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وفقًا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

رافقه خلال الجولة المهندس محمد فوزى النشار رئيس جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد، وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، والمهندس هشام أبوضيف مدير تنفيذ المشروعات بجهاز تعمير وسط وشمال الصعيد، والدكتور عبدالرحيم حسب الله مساعد مدير الإدارة الصحية بساحل سليم، ومسئولى الشركات المنفذة للأعمال ومسئولى دار الهندسة.

بدأ المحافظ ومرافقوه جولتهم بتفقد أعمال إنشاء الوحدة الصحية بقرية الغريب التابعة لمركز ساحل سليم وتابع أعمال انشاء مبنى الوحدة والتى سيتم تجهيزها بالعيادات الشاملة وأحدث المواصفات لتستقبل منظومة التأمين الصحى الشامل وتلبى احتياجات المواطنين ويجرى انشائها بتكلفة 35 مليون جنيه وتتكون من 3 طوابق "أرضى و2 علوى" ومن المقرر أن يحتوى الدور الأرضى على عيادة طب الاسرة وتطعيمات وعيادة أسنان ومركز كبار السن وخدمات تثقيفية وعيادة إسعافات أولية ومتابعة حمل والدور الأول علوى على غرفة أنظمة وعيادة طب أسرة ومشورة ومعمل والدور الثانى العلوى من غرفة تعقيم ومغسلة ومخزن والإدارة، وذلك تسهيلًا على المواطنين للحصول على الخدمة الطبية بسهولة ويسر.

كما تفقد المحافظ ومرافقوه الوحدة الصحية بقرية المطمر وتابع أعمال صب خرسانة سقف الدور الأول والتى يجرى انشائها بتكلفة 35 مليون جنيه وتتكون من 3 طوابق "أرضى و2 علوى" والتى سيتم تجهيزها بالعيادات الشاملة وأحدث المواصفات لتستقبل منظومة التأمين الصحى الشامل وتلبى احتياجات المواطنين معلناً دعمه الكامل وتدخله لتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات ونهوها فى توقيتاتها المحددة.

واستكمل المحافظ جولته بقرى مركز ساحل سليم بتفقد نقطة إسعاف قرية المطمر والتى تم انشائها بتكلفة 2 مليون و700 ألف وتتكون من دور واحد ومجهزة لسيارتين إسعاف ومبنى إدارى مجهز بكافة الخدمات وتابع أعمال التشطيبات النهائية بالمبنى تمهيداً لتسليمه.

وأكد المحافظ إنه يجرى تنفيذ 109 وحدات صحية ومركز صحى شامل بتكلفة مليار و248 مليون جنيه على مستوى قرى ومراكز المحافظة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ومرحلته الجديدة المشروع القومى لتطوير الريف المصرى وفقًا للمواصفات الخاصة بوزارة الصحة ومنظومة التأمين الصحى الشامل للمواطنين موجهًا بضرورة الإسراع فى معدلات التنفيذ والمتابعة المستمرة والميدانية لجميع الأعمال الجارى تنفيذها بالقرى الأكثر احتياجًا.

ووجه محافظ أسيوط بضرورة التنسيق مع مسئولى جهاز التعمير ورؤساء المراكز والأحياء وشركات المرافق لتذليل كافة العقبات وسرعة نهو الأعمال بكافة المشروعات وفقًا للخطة الزمنية وتكثيف الجولات الميدانية لمواقع العمل بالمشروعات لمتابعة تنفيذ المشروعات بالقرى والمراكز وتقديم كافة الدعم ورصد أية ملاحظات حتى يتسنى تلافيها بالتنسيق مع كافة الجهات المنفذة للمشروعات مؤكدًا على جولاته الميدانية ولقاء المواطنين للاستماع إلى طلباتهم ومقترحاتهم فى تنفيذ المشروعات تفعيلاً للمشاركة المجتمعية فضلا عن متابعة نسب تنفيذ الأعمال مشيرًا إلى أن المشروع القومى لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة" يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالى 149 قرية و894 تابعا ويجرى تنفيذ مشروعات بإجمالى 1500 مشروع بتكلفة اجمالية 25 مليار جنيه ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هى "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا يتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية بتلك القرى والنجوع.



الاسعاف



الوحدة الصحية بقرية الغريب



محافظ أسيوط