حياة كريمة.. الكشف وتوفير العلاج لـ 1135 مواطنا بقرية باها ببنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

تابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، سير العمل فى خطة القوافل الطبية العلاجية التى تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة، والتى تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التى تنفذها الحكومة فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة "حياة كريمة".

وتبين من التقرير الذى أعده وكيل وزارة الصحة الدكتور محمد يوسف، وتضمن الإشارة إلى قيام المديرية بتنفيذ قافلة طبية على مدار يومى السبت والأحد الماضيين بقرية باها مركز بنى سويف، مكونة من 6عيادات فى 6 تخصصات (الباطنة ،الأطفال ، الجراحة- النساء ،الجلدية ، تنظيم الأسرة ) وضمن إجراءات وقائية ،حيث تم الكشف على 1135مريض وصرف العلاج لهم بالمجان،12 حالة معمل دم،21حالة معمل طفيليات، 4حالات الأشعة واستصدار 8 قرارات للعلاج على نفقة دولة وتحويل 5حالات للمستشفى لاستكمال العلاج، موجات فوق صوتية 50 حالة.

كما تضمنت فعاليات القافلة عقد ندوات للتثقيف والتوعية الصحية حضرها 100 مواطنا، عن كيفية الوقاية من: فيروس كورونا المستجد- متابعة الحمل ، تنظيم الأسرة، سرطان الثدى ،سلامة الغذاء ،سوء استخدام الأدوية ،الرضاعة الطبيعية ، الزواج المبكر ،أضرار ختان الإناث ، التغيرات الفسيولوجية للمرأة بعد انقطاع الدورة )،فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد 100 مواطن.

من جهته أشار وكيل وزارة الصحة إلى الدعم النوعى الذى تشهده تلك القوافل من الوزارة، والتى ينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد خلف عبدالحميد منسـق القوافل العلاجية بالمديرية ومسئول الإمداد الطبي، طه كمال حجاج المسؤول المالى والإداري، و عيد فرج مسئول معلومات القوافل، أحمد محمد عجمى مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقوافل.



جانب من الكشف



قافله علاجيه