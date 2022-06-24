حياة كريمة.. الكشف وتوفير العلاج لـ 1270 مواطنا فى قافلة طبية ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

تابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، سير العمل فى خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة،وتنفذها مديرية الصحة،والتي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التى تنفذها الحكومة فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة "حياة كريمة".

وتبين من التقرير،الذي أعده وكيل وزارة الصحة الدكتور محمد يوسف،وتضمن الإشارة إلى قيام المديرية بتنفيذ قافلة طبية على مدار يومي" الأربعاء والخميس الماضيين"بقرية الشنطور مركز سمسطا، مكونة من 8عيادات في 7 تخصصات (الباطنة ،الأطفال، الجراحة، النساء ،الجلدية، تنظيم الأسرة، الأسنان )وضمن اجراءات وقائية ،حيث تم الكشف على 1273مريض وصرف العلاج لهم بالمجان،29 حالة معمل دم،33حالة معمل طفيليات، 14حالة الأشعة واستصدار 4 قرارات للعلاج على نفقة دولة وتحويل حالة للمستشفى لاستكمال العلاج



كما تضمنت فعاليات القافلة عقد ندوات للتثقيف والتوعبة الصحية حضرها100مواطنا،عن كيفية الوقاية من: فيروس كورونا المستجد- متابعة الحمل ، تنظيم الأسرة، سرطان الثدى ،سلامة الغذاء ،سوء استخدام الأدوية ،الرضاعة الطبيعية ، الزواج المبكر ،أضرار ختان الإناث ، التغيرات الفسيولوجية للمرأة بعد انقطاع الدورة )،فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد 100 مواطن



من جهته أشار وكيل وزارة الصحة "الدكتور محمد يوسف" إلى الدعم النوعي الذي تشهده تلك القوافل من الوزارة، والتي ينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتورمحمد خلف عبدالحميد منسـق القوافل العلاجية بالمديرية ومسئول الإمداد الطبي،وطه كمال حجاج المسؤول المالى والإداري، وعيد فرج مسئول معلومات القوافل، وأحمد محمد عجمي مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقوافل





جانب من القافلة (1)



جانب من القافلة (2)



جانب من القافلة (3)



جانب من القافلة (4)



جانب من القافلة ببنى سويف (1)



جانب من القافلة ببنى سويف (2)



جانب من القافلة ببنى سويف (3)



جانب من القافلة ببنى سويف (4)



قافلة بنى سويف (1)



قافلة بنى سويف (2)







