حملات لإزالة حالات تعدٍ على أراضٍ زراعية بمدينة إسنا فى الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، برئاسة اللواء هشام السعدى رئيس مركز ومدينة إسنا، حملة إزالات مكبرة بالمركز، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، للتعامل بكل حسم لمواجهة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وأراضى الآثار، وذلك بالبناء المخالف، والتعامل الفورى لإزالة المخالفات فى المهد.

أسفرت الحملة عن إزالة حالتين تعدى على أراضى زراعية بمساحة 105 أمتار مربع بناحية المساوية التابعة لمجلس قروى النمسا والتعدى عبارة عن أسوار من الطوب الأبيض وعشش من الطوب اللبن، وتحررت المحاضر اللازمة لذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما تم خلال الحملات تنفيذ ازالة ثلاث حالات تعديات على أرض زراعية فى المهد بحوض عطيه 27 زمام جزيرة الكيمان بمساحة 700 متر مربع عبارة عن بناء اسوار بالطوب الأبيض، وتحررت المحاضر اللازمة لذلك، واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفى نفس السياق، تشهد مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، العمل على قدم وساق فى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وضمن المشروع القومى لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية، بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء هشام السعدى رئيس مركز ومدينة إسنا، بمتابعة المشروعات الجارى تنفيذها.

وفى هذا الصدد تشهد قرية توماس وعافية بمدينة إسنا، استمرار العمل فى المجمع الخدمات الزراعى بقرية توماس 2، ومحطة الصرف الصحى بقرية توماس 2 التابع لمجلس قروى توماس وعافيه، حيث يتابع اللواء هشام السعدى رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، فى جولات على عدد من المشروعات التى يتم تنفيذها فى إطار المبادرة بقرية الحلة جنوب شرق الأقصر، حيث تفقد مجمع خدمات المواطنين الحلة والذى يتكون من مبنى مجمع خدمات المواطنين من ثلاث طوابق الدور الأرضى مركز تكنولجي، والدور الأول علوى بها مكتب شهر عقارى ومكتب بريد ومكتب سجل مدنى ومكتب تموين وقاعة اجتماعات، والدور الثانى يوجد به وحدة محلية ومجلس محلى ومكتب تضامن اجتماعى تحت الإنشاء.



حملات لإزالة 5 حالات تعدى على أرض زراعية