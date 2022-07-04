جو بايدن يوجه رسالة خاصة لشعبه احتفالا بمناسبة يوم الاستقلال الأمريكى

كتبت ريهام عبد الله

احتفل الرئيس الأمريكى جو بايدن، بمناسبة يوم الاستقلال الأمريكى، الذى يوافق يوم الرابع من يوليو كل عام، وقال بايدن فى تغريده عبر حسابه الرسمى على موقع "تويتر": "بينما نحتفل بالرابع من يوليو، أفكر فى عدد لا يحصى من أعضاء الخدمة الذين تعهدوا بأرواحهم للدفاع عن أمتنا والديمقراطية فى جميع أنحاء العالم، نحن مدينون إلى الأبد لأولئك الذين يضحون بالكثير للحفاظ على سلامتنا".

ومن المقرر أن يمنح الرئيس الأمريكى جو بايدن ميدالية الحرية، أرفع تكريم مدنى فى الولايات المتحدة، إلى 17 شخصا هذا الأسبوع، فى أول جولة من التكريمات منذ توليه الحكم تشمل لاعبين أولمبيين وفائز بجائزة أوسكار وأول أمريكى يحصى على لقاح كورونا بعيدا عن التجارب، ومشرعين من الجمهوريين والديمقراطيين ونشطاء الحقوق المدنية.



بايدن يحتفل بعيد الاستقلال الأمريكى

وبحسب ما ذكرت شبكة "سى إن إن" الأمريكية، فإن بايدن سيمنح الميدالية للعديد من المكرمين بعد فاتهم، بما فى ذلك ستيف جوبز المشارك فى تأسيس شركة أبل، والسيناتور الجمهورى عن ولاية أريزونا جون ماكين، وريتشارد ترومكا رئيس شركة AFL-CIO.

وتشمل القائمة اللاعبين الأولمبيين سيمون بايلز وميجان رابينو، خامس وسادس لاعبتان يتم تكريمهما بالميدالية. وستكون رابينو أول لاعبة أنثى لكرة قدم تحصل على الميدالية.

وتشمل قائمة بايدن أيضا من المكرمين رجال دين ونشطاء فى العدالة الاجتماعية منهم الأخت سيمون كامبل التى قادت من قبل منظمة العدالة الاجتماعية الكاثوليكية "نتورك" والأب ألكسندر كارلوتسوس، رجل الدين الذى سبق أن قدم المشورة لعدد من لرؤساء الأمريكيين، وفريد جراى، أحد أوائل السود فى المجلس التشريعى بألاباما منذ إعادة بنائها.

كما سيحصل الممثل الأمريكى الحائز على جائزة الأوسكار دنزل واشنطن أيضا على الجائرة. وهناك أعضاء سابقون بالكونجرس ضمن القائمة منهم السيناتور الجمهورى ألن سيمبسون ونائب أريزونا الدبمقراطى السابق جابريال جيفوردز.

وقالت "سى إن إن" إن المكرمين لديهم مجموعة متنوعة من العلاقات مع الديمقراطيين وعالم بايدن. فقد تبرعت مؤسسة لورين باول جوبز، وإيمرسون كوليكتف وأرملة ستيف جوبز باكثر من 700 ألف دولار إلى صندوق انتصار بايدن فى عام 2020.