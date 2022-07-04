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جهود مكثفة لكشف ملابسات مصرع ربة منزل سقطت من الطابق السابع بالسلام

الإثنين، 04 يوليه 2022 11:46 ص
جهود مكثفة لكشف ملابسات مصرع ربة منزل سقطت من الطابق السابع بالسلام مصرع ربة منزل- أرشيفية
كتب: عبد الرحمن سيد

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يكثف رجال المباحث بالقاهرة، من جهودهم لكشف ملابسات مصرع ربة منزل سقطت من الطابق السابع بمدينة السلام، وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.
 
تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى يفيد بمصرع ربة منزل إثر سقوطها من الطابق السابع بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث إلى المكان، وبالفحص تبين العثور على جثة ربة منزل تدعى "دينا. م. خ" في العقد الرابع من عمرها مصابة بكسور في أنحاء متفرقة من الجسم، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
 
وبسؤال أسرة المتوفاة اتهموا الزوج بأنه قام بدفعها من الطابق السابع بسبب وجود خلافات أسرية، وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط الزوج ومواجهته بأقوال الأسرة أنكرها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
 

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