اليوم السابع
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جلسة صلح تشهد تقديم الكفن لإنهاء الخصومة بين عائلتين فى البدرشين

الإثنين، 04 يوليه 2022 01:14 م
جلسة صلح تشهد تقديم الكفن لإنهاء الخصومة بين عائلتين فى البدرشين جلسة صلح في خصومة ثأرية- أرشيفية
كتب ـ بهجت أبو ضيف

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أشرفت مديرية أمن الجيزة على جلسة صلح بين عائلتين بإحدى قرى البدرشين، وشهدت جلسة الصلح تقديم الكفن وإنهاء الخصومة بين العائلتين. 
 
وحضر الجلسة عدد من القيادات الأمنية بمديرية أمن الجيزة، والقيادات التنفيذية، والشعبية، وكبار العائلات، وأشرف مركز شرطة البدرشين على تأمين جلسة الصلح، وإنهاء النزاع بين العائلتين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه طرفي العائلتين، والتوفيق والصلح بين أفراد الخصومة، وأقروا جميعاً بالصلح النهائي، وتعهد كل منهم بعدم التعرض للآخر، وأشاد الحاضرون بالجهود المبذولة لإنهاء النزاعات بالصلح بين أطرافها.
 

جلسة صلح

خصومة ثأرية البدرشين

امن الجيزة

جلسة صلح في خصومة ثأرية



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