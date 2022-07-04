جزيرة من المناديل المبللة المثيرة للاشمئزاز تغير مجرى نهر التايمز.. ومسئولون يحذرون

كتبت: شيماء عبد المنعم

تشكلت "جزيرة رطبة" بحجم ملعبى تنس فى نهر التايمز وهى عبارة عن كمية كبيرة من المناديل المبللة، مما تسبب فى تغيير مسار النهر أثناء تدفقه عبر لندن، وفقًا لصحيفة التايمز اللندنية، وحسب ما نشر، طالب الوزراء، الناس بالتوقف عن استخدام المناديل المبللة، وتدرس الحكومة حظر تلك التى تحتوى على البلاستيك.

حذر فلور أندرسون، النائب عن حزب العمال، من أنه عندما يتم التخلص من هذه المخلفات عبر المصارف، لا تتفكك المناديل المبللة وينتهى بها الأمر فى نهر التايمز، ثانى أطول نهر فى إنجلترا.

وظهرت جزيرة بحجم ملعبى تنس من مناديل مبللة فقط، بالقرب من جسر هامرسميث فى نهر التايمز، وهى بعمق متر أو أكثر، ولقد غيرت مسار التايمز، وما يرفع نسب المخاطر أن المناديل يمكن أن تتحلل إلى جزيئات بلاستيكية دقيقة وتضر بالحياة المائية والنظام البيئى لنهر التايمز.

من جهتها، قالت جمعية "ثامس" الخيرية، إنه فى أقل من خمس سنوات بقليل، نمت كومة واحدة بارتفاع 1.4 متر وغطت مساحة ملعبى تنس.

وطالبت وزيرة البيئة ريبيكا باو، المواطنين عدم رمى المناديل فى البالوعة عند استخدامها، وقالت باو إن الحكومة ستقدم اقتراحات من شأنها أن تحد من حجم الكارثة.