ثقافة شمال سيناء تواصل تقديم أنشطة ثقافية وتعليمية للأطفال

شمال سيناء - محمد حسين

شهدت المواقع الثقافية بشمال سيناء فعاليات وأنشطة ثقافية وتعليمية منوعة، وأعلن فرع ثقافة شمال سيناء، أنه تم فى بيت ثقافة 30 يونيو بقرية رابعة تنفيذ نشاط مناقشة وشرح كتاب مشكلة السكان فى مصر وطرق العلاج.

كما نفذ بمكتبة الشهداء الثقافية نشاط مناقشة كتاب رحلات ابن بطوطة، ومناقشة فوائد السفر وأهم المعالم السياحية فى مصر ومعلومات تاريخية عنها .

وتم استكمال فعاليات ورش تعليم الفنون التشكيلية للأطفال الموهوبين والشباب بطريقة أكاديمية، ويأتى ذلك فى إطار خطة وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم لإثراء الحركة الثقافية وزيادة الوعى الثقافي والفكري وتشجيع الأدباء والمبدعين الموهوبين فى كافة المجلات الثقافية والفنية، وبالتعاون بين الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة هشام عطوة، بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة محمد نبيل ومن خلال فرع ثقافة شمال سيناء برئاسة أشرف المشرحانى ثقافة شمال سيناء.

وشهد قصر ثقافة العريش استكمال فعاليات الأنشطة الصيفية وتضمنت قراءة حرة ورسم واكتشاف المواهب فى الغناء والشعر .