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تنسيق بين أوكرانيا وكندا حول تشديد العقوبات المفروضة على روسيا

الإثنين، 04 يوليه 2022 10:13 م
تنسيق بين أوكرانيا وكندا حول تشديد العقوبات المفروضة على روسيا وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا
وكالات

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أجرى وزير خارجية أوكرانيا، دميترو كوليبا، محادثات هاتفية مع مع نظيرته الكندية، ميلاني جولي، تضمنت بحث تشديد العقوبات المفروضة على روسيا، و تنسيق مواقف البلدين قبيل اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين.


وقال كوليبا - في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" اليوم الاثنين - : "تحدثت مع نظيرتي الكندية وصديقتي ميلاني جولي"، مشيرًا إلى أنها أطلعته على النتائج التي أسفرت عنها قمة حلف شمال الأطلسي "ناتو" التي انعقدت الأسبوع الماضي في العاصمة الإسبانية مدريد، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "إنترفاكس يوكراين" الأوكرانية.


وأضاف أنهما ناقشا اتخاذ خطوات من أجل تكثيف ضغط العقوبات على روسيا، وتنسيق المواقف قبيل اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين المقرر عقده في جزيرة بالي الإندونيسية نهاية هذا الأسبوع.


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