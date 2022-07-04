تموين شمال سيناء: توفير لحوم أضاحى وسلع من بورسعيد لشمال سيناء.. صور

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت مديرية تموين شمال سيناء، أنه جار تنفيذ بروتوكول لتوفير الأضاحى واللحوم بشمال سيناء من محطة تسمين الماشية التابعة لمحافظة بورسعيد.

وقالت أمانى رسلان مدير تموين شمال سيناء، إنه بناء على تعليمات وتوجيهات اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وتنسيق مع عادل الغضبان محافظ بورسعيد، يجرى تنفيذ بروتوكول لتوفير الأضاحى واللحوم من محطة تسمين الماشية التابعة للمحافظة.

وأضافت أنها زارت المصانع والمشروعات التابعة لمحافظة بورسعيد لتوفير السلع المختلفة من المصانع مباشرة للمستهلك بشمال سيناء، للسعى نحو إحداث توازن فى الأسواق وتخفيض أسعار السلع الأساسية فى إطار التعاون بين المحافظتين لخدمة المستهلك.



لحوم (1)



لحوم (2)



محطة تسمين الماشية (1)



محطة تسمين الماشية (2)



محطة تسمين الماشية (3)



