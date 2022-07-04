اليوم السابع
Ads
الإثنين، 04 يوليه 2022 02:24 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

تموين شمال سيناء: توفير لحوم أضاحى وسلع من بورسعيد لشمال سيناء.. صور

الإثنين، 04 يوليه 2022 02:20 م
تموين شمال سيناء: توفير لحوم أضاحى وسلع من بورسعيد لشمال سيناء.. صور محطة تسمين الماشية
شمال سيناء - محمد حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت مديرية تموين شمال سيناء، أنه جار تنفيذ بروتوكول لتوفير الأضاحى واللحوم بشمال سيناء من محطة تسمين الماشية التابعة لمحافظة بورسعيد.

وقالت أمانى رسلان مدير تموين شمال سيناء، إنه بناء على تعليمات وتوجيهات اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وتنسيق مع عادل الغضبان محافظ بورسعيد، يجرى تنفيذ بروتوكول لتوفير الأضاحى واللحوم من محطة تسمين الماشية التابعة للمحافظة.

وأضافت أنها زارت المصانع والمشروعات التابعة لمحافظة بورسعيد لتوفير السلع المختلفة من المصانع مباشرة للمستهلك بشمال سيناء، للسعى نحو إحداث توازن فى الأسواق وتخفيض أسعار السلع الأساسية فى إطار التعاون بين المحافظتين لخدمة المستهلك.

 

لحوم (1)
لحوم (1)

 

لحوم (2)
لحوم (2)

 

 

محطة تسمين الماشية (1)
محطة تسمين الماشية (1)

 

 

محطة تسمين الماشية (2)
محطة تسمين الماشية (2)

 

 

محطة تسمين الماشية (3)
محطة تسمين الماشية (3)

 


 


شمال سيناء

بورسعيد

تموين شمال سيناء

لحوم الاضاحى



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة