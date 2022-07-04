"تعليم كفر الشيخ" تعلن عن مسابقة لشغل عدد من الوظائف.. اعرف التفاصيل

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلنت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، بإشراف محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عن شغل عدد من الوظائف، سواء بالإدارات التعليمية أو بالتوجيه الفني.

أولا الإدارة التعليمية (مدير ووكيل إدارة تعليمية)، الادارة المدرسية (مدير ووكيل مدرسة) تعليم عام وتعليم فني والتربية الخاصة والمدارس الرسمية للغات، ثانياً التوجيه الفـني تعليم عام وتعليم فني بمستوياته (موجه عام – موجه أول مركزي – موجه أول بإدارات المستوى الأول – موجه) وموجهي التجريبيات وذلك طبقًا للإعلان المنشور بموقع بوابة الوظائف الحكومية بتاريخ 3/7/2022م حتى 3/8/2022م ، وذلك وفقًا للشروط العامة وأيضًا الشــروط الخـاصة بإدارة التنسيق بديوان المديرية والإدارات التعليمية.

وأضاف بيان المديرية على من يرغب الترشح لشغل الوظائف، التوجه لإدارة التنسيق بديوان المديرية والإدارات التعليمية.