تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 3.6% بجلسة الاثنين ليهبط دون 9 آلاف نقطة

كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 15.2مليار جنيه ليغلق عند مستوى 593.231 مليار جنيه.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 3.59%، ليغلق عند مستوى 8685 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 3.46% ليغلق عند مستوى 1563 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.29% ليغلق عند مستوى 10679 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.4% ليغلق عند مستوى 3515 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.57% ليغلق عند مستوى 1655 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2.89% ليغلق عند مستوى 2435 نقطة.