بدء اختبارات القبول بمدرسة مياه بنى سويف من اليوم حتى الأربعاء

بنى سويف هانى فتحى

تفقدت المهندسة دينا عمر سليمان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أول أيام اختبارات القبول للطلاب المتقدمين والمستوفين لشروط الالتحاق بالمدرسة الثانوية الفنية للمياه ببنى سويف طبقا لأعلى الدرجات فى الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي، لكل من محافظتى (بنى سويف حد أدنى 273 درجة والمنيا حد أدنى 265 درجة).

وأكدت فى بيان لها أنه تقرر عمل الاختبارات الكترونيا" والمقابلة الشخصية ابتداءاٌ من اليوم الاثنين الموافق 2022/7/4 وحتى يوم الأربعاء الموافق 2022/7/6 بمقر المدرسة الفنية ببنى سويف بشرق النيل، ابتداءا من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 4 عصرا طبقا لكل مجموعة، وأضافت أن أخر موعد لقبول اى تظلمات او اى طالب حاصل على درجات تظلم يوم الثلاثاء الموافق 2022/7/5.



وأوضحت المهندسة دينا، استعداد الشركه بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم ببنى سويف، استمرار تقديم كافة سبل التسهيلات والإجراءات الخاصة بقبول دفعه جديده من الطلاب بالمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحى بنى سويف، والتى تقوم بتخريج فنيين متخصصين وعلى دراية كاملة و ذو خبرة بأعمال التشغيل من حيث جودة مياه الشرب والشبكات الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحى ويرجع ذلك إلى المواد التخصصية التى يقوم بتدريسها متخصصين من الشركة وذلك يؤدى إلى نقل خبرتهم العملية للطلبه بجانب المواد العلمية ، وتؤهلهم لمواكبة التطور فى استخدام التكنولوجيا و تطبيقاتها فى المجالات المختلفة.