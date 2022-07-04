النيابة تطلب التحريات والتقرير الجنائى حول اندلاع حريق داخل مطعم بالدقى

طلبت النيابة العامة بشمال الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول حريق اندلع داخل مطعم بشارع التحرير فى الدقى، وطلبت تقرير خبراء الأدلة الجنائية، بشأن فحص أثار الحريق.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغاً بنشوب حريق داخل مطعم بشارع التحرير بدائرة قسم شرطة الدقي، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية إلى المكان، وتبين نشوب حريق داخل المدخنة بسبب تراكم الدهون وتم فرض كردون أمنى لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

كما تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل محل أدوات منزلية فى منطقة أوسيم، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل محل أدوات منزلية فى منطقة أوسيم ، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداد وتمت السيطرة عليه، وتمت عملية الإخماد دون إصابات.

وعلى جانب آخر، وقع انهيار جزئى بسقف شقة سكنية بالطابق الثامن بشارع رفاعة سلطان من ترعة عبدالعال بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغاً بحدوث انهيار سقف شقة سكنية بالطابق الثامن بشارع رفاعة سلطان من ترعة عبدالعال بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور غرب المحافظة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين حدوث سقوط لقشرة محارة السقف على مساحة 2 فى 2 متر دون إصابات، وجارى اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.