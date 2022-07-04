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الناتو: توقيع بروتوكول عضوية فنلندا والسويد للحلف غدا

الإثنين، 04 يوليه 2022 10:01 م
الناتو: توقيع بروتوكول عضوية فنلندا والسويد للحلف غدا الناتو
كتب أحمد عرفة

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أعلن حلف الناتو عن إتمام المحادثات مع فنلندا والسويد حول انضمامهما إلى الحلف، مشيرا إلى أنه سيتم التوقيع على بروتوكول عضويتهما الثلاثاء الموافق للـ5 من يوليو، وفقا لروسيا اليوم.

وأشار حلف الناتو ، إلى أن البلدين أكدا رسميا استعدادهما وقدرتهما للالتزام بالواجبات والتعهدات السياسية والشرعية والعسكرية المتعلقة بعضوية الناتو، موضحا أنه في أعقاب المحادثات من المقرر أن يوقع الحلفاء على بروتوكول الانضمام لكل من فنلندا والسويد في مقر الناتو يوم الثلاثاء 5 يوليو 2022، ثم سيتم إرسال البروتوكولين إلى جميع دول الناتو للمصادقة عليها وفقا لإجراءاتها الوطنية.

يأتي هذا بعدما جرت المحادثات في مقر الناتو في بروكسل برئاسة نائبة الأمين العام لحلف الناتو للشؤون السياسية والسياسات الأمنية بيتينا كادنباخ، وترأس الوفدين الفنلندي والسويدي إلى المحادثات وزيرا الخارجية بيكا هافيستو وآن ليندي.

 


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