المشدد 7 سنوات لمدرس بالقليوبية تعدى على طبيبة وصيدلانية

القليوبية إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الأولى، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، على مدرس بتهمة التحرش والتعدى على طبيبة وصيدلانية، أثناء سيرهما في الشارع بمدينة بنها دائرة قسم ثا بمحافظة القليوبية.

وترجع أحداث القضية إلى تلقي مأمور قسم ثاني بنها، بلاغا من طبيبة وصيدلانية، يفيد قيام مدرس بالتعدى أحدهما أثناء سيره بصحبة اثنين آخرين من زملائه في أحد الشوارع بمدينة بنها بمحافظة القليوبية.

جرى إخطار مديرية أمن القليوبية بالواقعة فانتقلت قوة أمنية وتمكنت من ضبط المتهم، وبالمعاينة والفحص تبين أنه أثناء سير الطبيبة والصيدلانية في أحد الشوارع جاء من ورائهما المتهم وبصحبته اثنين آخرين، وألقى الأول كلاما خارجا عليهما، وقال للمجني عليها الأولى كلام يخدش الحياء، وألقت كوب مشروب ساخن في وجهه، فأسرع هاربا عقب قيام المارة في الشارع بمحاولة الإمساك به.

وفحصت الأجهزة الأمنية كاميرات المراقبة في المحال بالمنطقة التي شهدت الواقعة، وتبين أن المتهم وزميليه كانوا يسيرون خلف المجني عليهما، وقام المتهم بإمساك إحداهما من جسدها، وبسؤال زميليه أيدا ما جاء في أقوال المجني عليهما، وأُلقي القبض على المتهم، وتم عرضه على جهات التحقيق، فأحالته للمحاكمة فأصدرت المحكمة حكمها السابق.